عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات يابانية في مصر بسعر يبدأ من 399 ألف جنيه

سيارات يابانية
سيارات يابانية

يمد الصانع الياباني السوق المصري بالكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب العلامات التجارية، أو التصميمات الخارجية سواء من عائلة السيدان او الهاتشباك او الرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية.

سعر أرخص هاتشباك "أوتوماتيك" تقدمها ميتسوبيشي موديل 2023 .. صور

سعر أرخص سيارة من هيونداي في مصر موديل 2024 .. صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات يابانية في مصر بسعر يبدأ من 399 الف جنيه 

سيارات يابانية

1 - سوزوكي سيلاريو

 

تستمد السيارة سوزوكي سيلاريو قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، يضخ قوة قدرها 65 حصانا و 89 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة من 5 سرعات مانيوال أو خيار اخر يتضمن ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء للفئة الرابعة عالية التجهيز، وتتراوح اسعار السيارة سوزوكي سيلاريو بين 399,900 جنيه و 489,900 جنيه.

سيارات يابانية

2 -  نيسان صني 

 

تقدم السيارة نيسان صني موديل 2024 بسعر رسمي يتراوح بين 485,400 جنيه      و 551,000 جنيه، وتأتي هذه السيارة بنوعين من نواقل الحركة الاول خماسي النقلات مانيوال والاخر من 4 سرعات أوتوماتيكية، بالاضافة إلى محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 108 حصانا، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران.

سيارات يابانية

3 - سوزوكي فيتارا

 

يبلغ السعر الرسمي للفئة الأولى نحو 899,900 جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 909,900 جنيه، وتعتمد جميع الفئات على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 120 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وزمن للتسارع يبلغ 13 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم.

سيارات يابانية

4 – نيسان سنترا 

 

تستخدم السيارة نيسان سنترا 2024 محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ 118 حصانا، و 154 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر/ساعة، ويبلغ سعرها الرسمي نحو 740,500 جنيه.

سيارات يابانية

5 - سوبارو XV

 

تتراوح اسعار السيارة سوبارو XV بين 999,000 جنيه و 1,199,000 جنيه، وتأتي السيارة بتصميم رياضي من فئة الـ SUV، مع قدرات الدفع الرباعي للعجلات، ومحرك سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 114 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات.

سيارات الصانع الياباني السوق المصري 5 سيارات يابانية 5 سيارات سيارات يابانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

كواليس خطف الأهلي الصفقة السوبر من الزمالك .. بالأرقام

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

موضوعات متعلقة

سعر أرخص هاتشباك "أوتوماتيك" تقدمها ميتسوبيشي موديل 2023 .. صور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2023 في السوق المصري .. صور

مواصفات وأسعار سوزوكي بالينو 2023 بالسوق المصري | صور

بقوة 435 حصانا.. إم جي تقدم نسختها الجديدة «MG4 XPower».. اعرف سعرها

فولكس فاجن تكشف النقاب عن "T-CROSS" موديل 2024 .. صور

اعرف سعرها الآن .. BMW M4 موديل 2023 بالسوق المصري

قائمة بأحدث أسعار سيارات بيجو في السوق المصري .. اعرف بكام؟

أسعار نيسان صني موديل 2024 في السوق المصري | صور

ترشيحاتنا

13رحلة ناجحة لشركة الغواصة تيتان وصلت لـ تيتانك..لماذا انفجرت مع الأغنياء الخمسة؟

كامل الوزير: عوائد تجارة الترانزيت تتجاوز دخل السياحة ونستهدف الوصول لـ 40 مليون حاوية

بايدن يصل بريطانيا لمناقشة قضايا الأمن والمناخ مع سوناك والملك تشارلز

5 سيارات يابانية في مصر بسعر يبدأ من 399 ألف جنيه

حلول عاجلة لمواجهة نقص الأدوية المستوردة.. ماذا فعلت الحكومة؟

طريقة فعالة لحماية حساب فيسبوك من الاختراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الجيم.. دعاء حكم تثير الجدل بأنوثتها الطاغية| شاهد

بعد ضبط أطنان لحوم فاسدة .. كيف تكتشف أنك تناولت منها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز الأخضر؟

اهتمت بالعمل العام بين أفراد الشعب.. الذكرى الثانية لوفاة جيهان السادات |صور

فيديو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ