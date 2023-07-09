5 سيارات يابانية في مصر بسعر يبدأ من 399 ألف جنيه

يمد الصانع الياباني السوق المصري بالكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب العلامات التجارية، أو التصميمات الخارجية سواء من عائلة السيدان او الهاتشباك او الرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات يابانية في مصر بسعر يبدأ من 399 الف جنيه

سيارات يابانية

1 - سوزوكي سيلاريو

تستمد السيارة سوزوكي سيلاريو قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، يضخ قوة قدرها 65 حصانا و 89 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة من 5 سرعات مانيوال أو خيار اخر يتضمن ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء للفئة الرابعة عالية التجهيز، وتتراوح اسعار السيارة سوزوكي سيلاريو بين 399,900 جنيه و 489,900 جنيه.

سيارات يابانية

2 - نيسان صني

تقدم السيارة نيسان صني موديل 2024 بسعر رسمي يتراوح بين 485,400 جنيه و 551,000 جنيه، وتأتي هذه السيارة بنوعين من نواقل الحركة الاول خماسي النقلات مانيوال والاخر من 4 سرعات أوتوماتيكية، بالاضافة إلى محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 108 حصانا، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران.

سيارات يابانية

3 - سوزوكي فيتارا

يبلغ السعر الرسمي للفئة الأولى نحو 899,900 جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 909,900 جنيه، وتعتمد جميع الفئات على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 120 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وزمن للتسارع يبلغ 13 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم.

سيارات يابانية

4 – نيسان سنترا

تستخدم السيارة نيسان سنترا 2024 محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ 118 حصانا، و 154 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر/ساعة، ويبلغ سعرها الرسمي نحو 740,500 جنيه.

سيارات يابانية

5 - سوبارو XV

تتراوح اسعار السيارة سوبارو XV بين 999,000 جنيه و 1,199,000 جنيه، وتأتي السيارة بتصميم رياضي من فئة الـ SUV، مع قدرات الدفع الرباعي للعجلات، ومحرك سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 114 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات.