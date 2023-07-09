أفضل 5 سيارات كورية 2023 بالسوق المحلي| تعرف على أسعارهم

يقدم الصانع الكوري العديد من فئات السيارات الجديدة داخل سوق السيارات المصري، وذلك بسبب الأقبال من قبل المصريين علي الطرازات الكورية ومنها ، سيارة هيونداي اكسنت RB ، وهيونداي إلنترا إتش دي، وكيا أكسيد، وهيونداي توسان، وكيا سبورتاج، حيث تتميز جميع السيارات باحتوائها علي تكنولوجيات متقدمة وعوامل أمان، وذلك لزيادة شعور قائدها وركباها بأكبر قدر من الراحة .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ أفضل 5 سيارات كورية خلال 2023 بالسوق المحلي المصري :



1- كيا سبورتاج الـ SUV

زودت سيارة كيا سبورتاج الـ SUV الجديدة بناقل حركة من فئة DSG مكون من 7 سرعات، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج سبورتاج موديل 2023 قوة 180 حصان، وعزم أقصي للدوران 265 نيوتن/متر.

سبورتاج الـ SUV الجديدة موديل 2023



تباع كيا سبورتاج الـ SUV الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بـ 5 فئات تبدأ أسعارها من مليون و 169 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 639 ألف جنيه .

2- هيونداي توسان العائلية

تحتوي سيارة هيونداي توسان العائلية علي محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتخرج قوة 180 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر، وتحتاج الي 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9 ثواني ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات .

هيونداي توسان موديل 2022 العائلية

تتوافر سيارة هيونداي توسان موديل 2022 العائلية داخل سوق السيارات المصري بـ 7 فئات أسعارها تبدا من مليون و 40 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 365 ألف جنيه .

3- كيا أكسيد الهاتشباك

تحتاج كيا أكسيد الهاتشباك الي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران 253 نيوتن/متر، وتنتج سيارة كيا أكسيد موديل 2022 قوة 160حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.2 ثانية .

كيا أكسيد موديل 2022 الهاتشباك الشبابية

تأتي سيارة كيا أكسيد موديل 2022 الهاتشباك الشبابية داخل سوق السيارات المصري بفئتين الأولي سعرها 949 ألف جنيهن والثانية سعرها 999 ألف جنيه .

4- هيونداي ألنترا HD السيدان

تتسارع سيارة هيونداي ألنترا HD السيدان من الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.3 ثانية وتستهلك 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج ألنترا HD موديل 2023 قوة 121 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، وتصل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات .

هيونداي ألنترا HD السيدان موديل 2023

تتواجد سيارة هيونداي ألنترا HD السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بـ 4 فئات الأولي سعرها 630 الف جنيه، والثانية سعرها 640 ألف جنيه، والثالثة سعرها 655 ألف جنيه، والرابعة سعرها 665 ألف جنيه .

5- هيونداي اكسنت RB السيدان

تنتمي سيارة هيونداي اكسنت RB الي فئة السيارات السيدان موديل 2023 وتحصل علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع وصولا الي 100 كم/ساعة من وضع الثبات في 11.1 ثانية، وتستهلك 6.5 لتر لقطع مسافة 100كم/ساعة، وتملك اكسنت RB ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتخرج قوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعة .

هيونداي اكسنت RB السيدان موديل 2023

تقدم سيارة هيونداي اكسنت RB السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بـ 5 فئات الاولي سعرها 530 ألف جنيه، والثانية سعرها 540 ألف جنيه، والثالثة سعرها 555 ألف جنيه، والرابعة سعرها 570 ألف جنيه، والخامسة سعرها 580 ألف جنيه .