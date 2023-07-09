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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل 5 سيارات كورية 2023 بالسوق المحلي| تعرف على أسعارهم

سيارات كورية 2023
سيارات كورية 2023 بالسوق المحلي

يقدم الصانع الكوري العديد من فئات السيارات الجديدة داخل سوق السيارات المصري، وذلك بسبب الأقبال من قبل المصريين علي الطرازات الكورية ومنها ، سيارة هيونداي اكسنت RB ، وهيونداي إلنترا إتش دي، وكيا أكسيد، وهيونداي توسان، وكيا سبورتاج، حيث تتميز جميع السيارات باحتوائها علي تكنولوجيات متقدمة وعوامل أمان، وذلك لزيادة شعور قائدها وركباها بأكبر قدر من الراحة .

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يعرض موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ  أفضل 5 سيارات كورية خلال 2023 بالسوق المحلي المصري :


1- كيا سبورتاج الـ SUV

زودت سيارة كيا سبورتاج الـ SUV الجديدة بناقل حركة من فئة DSG مكون من 7 سرعات، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج سبورتاج موديل 2023 قوة 180 حصان، وعزم أقصي للدوران 265 نيوتن/متر.

سبورتاج الـ SUV الجديدة موديل 2023


تباع  كيا سبورتاج الـ SUV الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بـ 5 فئات تبدأ أسعارها من مليون و 169 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 639 ألف جنيه .

2- هيونداي توسان العائلية

تحتوي سيارة هيونداي توسان العائلية علي محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتخرج قوة 180 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 201 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 265 نيوتن/متر، وتحتاج الي 6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100  كم/ساعة ، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9 ثواني ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات .

هيونداي توسان موديل 2022 العائلية

تتوافر سيارة هيونداي توسان موديل 2022 العائلية داخل سوق السيارات المصري بـ 7 فئات أسعارها تبدا من مليون و 40 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 365 ألف جنيه .

3- كيا أكسيد الهاتشباك

تحتاج كيا أكسيد  الهاتشباك الي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران 253 نيوتن/متر، وتنتج سيارة كيا أكسيد موديل 2022 قوة 160حصان،  وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.2 ثانية .

كيا أكسيد موديل 2022 الهاتشباك الشبابية

تأتي سيارة كيا أكسيد موديل 2022 الهاتشباك الشبابية داخل سوق السيارات المصري بفئتين الأولي سعرها 949 ألف جنيهن والثانية سعرها 999 ألف جنيه .

4- هيونداي ألنترا HD السيدان

تتسارع سيارة  هيونداي ألنترا HD السيدان  من الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.3 ثانية وتستهلك 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج  ألنترا HD موديل 2023 قوة 121 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، وتصل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات .

هيونداي ألنترا HD السيدان موديل 2023 

تتواجد سيارة  هيونداي ألنترا HD السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بـ 4 فئات الأولي سعرها 630 الف جنيه، والثانية سعرها 640 ألف جنيه، والثالثة سعرها 655 ألف جنيه، والرابعة سعرها 665 ألف جنيه .

5- هيونداي اكسنت RB  السيدان

تنتمي سيارة هيونداي اكسنت RB  الي فئة السيارات السيدان موديل 2023 وتحصل علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع وصولا الي 100 كم/ساعة من وضع الثبات في 11.1 ثانية، وتستهلك 6.5 لتر لقطع مسافة 100كم/ساعة، وتملك اكسنت RB ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتخرج قوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعة .

هيونداي اكسنت RB  السيدان موديل 2023

تقدم سيارة هيونداي اكسنت RB  السيدان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بـ 5 فئات الاولي سعرها 530 ألف جنيه، والثانية سعرها 540 ألف جنيه، والثالثة سعرها 555 ألف جنيه، والرابعة سعرها 570 ألف جنيه، والخامسة سعرها 580 ألف جنيه .

كيا سبورتاج الـ SUV هيونداي توسان العائلية كيا اكسيد الهاتشباك هيونداي ألنترا HD السيدان هيونداي اكسنت RB السيدان

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