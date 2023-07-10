غني بفيتامين سي.. ماذا يحدث للحامل عند تناول المانجو

غالبًا ما تعتبر المانجو قوة غذائية غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي يمكن أن تدعم الحمل الصحي.

فالمانجو مصدر ممتاز لفيتامين سي، الذي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز جهاز المناعة والحفاظ على صحة الجلد.

الرغبة الشديدة في الحمل شائعة لدى النساء ، ومن المهم إيجاد بدائل صحية لإشباعها.

و يمكن أن يكون المانجو خيارًا رائعًا لتنغمس فيه عند اشتهاء شيء حلو، وتوفر حلاوتها الطبيعية علاجًا لذيذًا بينما تقدم أيضًا مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة.

ونشر طبيب أمراض النساء وخبير طب الأجنة الدكتور ديبثي جامي علي Instagram أن النساء الحوامل يمكن أن يتناولن المانجو بشرط ألا يفرطوا في تناول الطعام.

هل من الآمن تناول المانجو أثناء الحمل؟

"المانجو غني بفيتامين سي ، كوب من شرائح المانجو يفي بالجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين سي. فيتامين سي ضروري لإصلاح الأنسجة ، وتعزيز المناعة ، وتنمية عظام وأسنان الطفل. المانجو مليء بفيتامين أ. نقص فيتامين أ عند الولادة يخفض مناعة الرضيع ويزيد من عدة مضاعفات ، مثل التهابات الجهاز التنفسي أو الإسهال.

المانجو مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة والمغذيات والطاقة.

فقط إذا كنت تفرط في تناول المانجو ، فقد تضطر إلى مواجهة الجفاف والإسهال ، وزيادة خطر الإصابة بسكري الحمل ، وزيادة الوزن بشكل مفرط ، ويمكن أن يكون لديك تفاعلات حساسية.

المانجو فاكهة مليئة بالعناصر الغذائية تضمن نموًا صحيًا للطفل.

لذا ، استمر في الاستمتاع بالمانجو ، لكن باعتدال ".

الفوائد الصحية لتناول المانجو أثناء الحمل لا تعد ولا تحصى ، وإليك بعضًا منها:

1. يمنع فقر الدم

2. يعزز نمو الجنين

3. غني بمضادات الأكسدة

4. يساعد في نمو العظام والأسنان

5. يحافظ على توازن السوائل

6. يمنع تسمم الحمل