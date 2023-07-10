لحظة توزيع مساعدات إنسانية.. قتلى وجرحى في قصف روسي على زابوريجيا





لقى أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 11 آخرون جراء قصف روسي على منطقة سكنية في بلدة أوريكيف في منطقة زابوريجيا الأوكرانية حيث كان يتم توزيع المساعدات الإنسانية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا، جنوب شرق أوكرانيا، يوري مالاشكو، إن القتلى هم ثلاث نساء ورجل، وجميعهم في الأربعينيات من العمر.

وأضاف أن روسيا نفذت 36 ضربة مستهدفة 10 مستوطنات في منطقة زابوريجيا.

وينفي كلا الجانبين استهداف المدنيين في حرب 500 يوم التي شنتها روسيا ضد جارتها.

وفي سياق أخر، علنت حنا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، أن القوات الأوكرانية سجلت "تقدمًا واضحًا" على الجانب الجنوبي لمدينة باخموت الشرقية.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت ماليار عبر “تليجرام” إنه لم يطرأ أي تغيير على المواقع على الجانب الشمالي.

ولم تذكر أي تفاصيل أخرى لكن الاهتمام في الأيام الأخيرة تركز على قرية كليششيفكا الواقعة على مرتفعات جنوب باخموت.

وفي وقت سابق، قال الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، إنهم "يحرزون تقدمًا" في جميع أنحاء المدينة.

وسيطرت القوات الروسية على باخموت في مايو الماضي، لكن يُعتقد أنها تكافح من أجل عدم هزيمتها واقتناصها من قبل القوات الأوكرانية.

