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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفاو: تنفيذ العديد من المشروعات على أرض جنوب سيناء

صدى البلد

قام اليوم وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بزيارة لمحطة بحوث جنوب سيناء برأس سدر التابعه لمركز بحوث الصحراء وذلك فى إطار التنسيق لتنفيذ مشروع تحسين سبل العيش المستدام لاهالى جنوب سيناء.

حيث قام وفد من منظمة الفاو برئاسة الدكتور نصر الدين حاج الامين ممثل منظمة الفاو بجمهورية مصر العربيه وكلا من دكتور محمد يعقوب نائب ممثل المنظمه ودكتور أشرف الصادق مستشار بالمنظمه  بالاطلاع على الأنشطة البحثية بالمحطة ونظم تحلية المياه والزراعات العلفيه كذلك أنشطة الإنتاج الحيوانى الإبل والهجن والأغنام واستخدام البدائل العلفية لتغذية الحيوانات لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف.


وقد صرح الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أن تلك الزياره تأتى برعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حيث يدعم التشاركية مع الجهات الدوليه المختلفه للنهوض بالخطط التنموية الزراعية ومشاهدة المشاكل وطرق التغلب عليها على أرض الواقع .

وأضاف "زغلول " أن زيارة محطة بحوث جنوب سيناء تأتى للاستفاده من الإمكانات المادية و العلمية بالمحطة لتنفيذ أنشطة وفعاليات مشروع تحسين سبل العيش المستدام لأهالى جنوب سيناء.

وقد  أفاد د ايهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء إن هذه الزياره هى باكورة التعاون بين مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو لتنفيذ العديد من المشروعات على ارض جنوب سيناء.

ومن جانبه  صرح د أحمد الحاوي استاذ فسيولوجيا الحيوان بان المشروع سيتم  تنفيذه  من خلال إنشاء مدارس حقلية في ثلاث قرى في مدن رأس سدر، الطور، ونويبع.

 وستهدف هذه المدارس إلى تحسين الممارسات الزراعية المحلية وتعزيز الإنتاجية الزراعية في تلك المناطق

 

 وأضاف انه سيتم العمل مع المزارعين والمجتمعات المحلية لتوفير التدريب والإرشاد اللازم لتحسين الزراعة واستخدام التقنيات المتقدمة والمستدامة مع توفير الدعم الفني والمعرفي للمزارعين لتحديث وتطوير ممارساتهم الزراعية وتعزيز إنتاجيتهم

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