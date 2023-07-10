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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

15 أغسطس تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور

صدى البلد

أكد الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية"  على بدء تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 أغسطس 2023 ، مطالبًا الممولين  الصادر لهم قرار وزير المالية رقم ( 251 ) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثالثة  للمنظومة ، والملزمين بالعمل على البيئة الفعلية للمنظومة اعتبارا من ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ ، بضرورة حضور ورش العمل الفنية  التي يتم تنظيمها أون لاين لهم، ، وذلك  يومي الاثنين والأربعاء  من كل اسبوع حتى 12 يوليو 2023 ، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا هذه الورش الفنية وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش، لافتًا إلى أن رابط حضور هذه الورش هو 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2RkMjMzZGItMWJkMi00NmQ5LTkwNWEtYTU5ZDQ5OTg1NzQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c59d1045-ef94-4991-a2c9-4f95dde6bc8e%22%2c%22Oid%22%3a%2298a8cf0e-aff7-4537-993e-934dcc9297f8%22%7d


وأشار الدكتور" فايز الضباعني " إلى بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور منذ 15 يونيو 2023 ، ويستمرالتشغيل التجريبي حتى تاريخ الإلزام بالمرحلة الثالثة في 15 أغسطس 2023 ، موضحًا أن قيام الممولين بالتدريب على كيفية التعامل مع المنظومة خلال فترة التشغيل التجريبي من شأنه مساعدتهم على سرعة الإلتزام بتطبيق ضوابط المنظومة إعتبارًا من تاريخ الإلزام.


 وأوضح الدكتور"فايز الضباعني" أن  تنظيم المصلحة لورش العمل هذه ، يأتي حرصًا من المصلحة  على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، لتسهيل انضمامهم للمنظومة، وذلك من خلال تناول هذه الورش للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها ، والإجابة على كافة استفسارات الممولي ، مشيرًا إلى أنه تم إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل لدى المصلحة ،كما تم ارسال بيانات وخطوات الدخول على البيئة التجريبية لهم.


وأوضح "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين ، أصحاب الأعمال ، مصلحة الضرائب ، التأمينات الإجتماعية ، التأمين الصحي ، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة ، والتأكيد علي صحة النتائج ، مشيرًا إلى أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وورش العمل الفنية من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي 
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

 

ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395 ، و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

 

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