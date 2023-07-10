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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثمان أم أربعينية قتلتها بقايا الطعام بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرحت النيابة العامة بدفن جثـ.ـمان ربة منزل في نهاية العقد الخامس من العُمر، قد انتهت حياتها متأثرة بإصابتها بتسمم غذائي بينما أصيب نجلها بحالة إعياء شديدة وقئ مستمر؛ إثر تناولهما وجبة طعام منزلي فاسدة، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي، بانتهاء حياة ربة منزل وإصابة نجلها بتسمم غذائي، دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعوة "هناء ف. م. ع- 49 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز"، وإصابة نجلها المدعو "حسين أ. ح. أ- 19 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، بحالة إعياء شديدة وقئ مستمر؛ إثر تناولهما وجبة طعام فاسدة مُعدة منذ عدة ليالي.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتم تحويل المُصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وأفاد المُصاب وشقيقه المدعو "أحمد أ. ح. أ- 29 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، بحدوث إصابة الأول ووفاة والدتهما، عقب تناولهما طعام فاسد مُعد بالمنزل منذ فترة، ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بدفن جثـ.ـمان الأم.

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