عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 34 حالة تعد على أراضٍ زراعية وأملاك دولة في أسيوط

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على أراضي زراعية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21 لازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة أسفرت عن تنفيذ إزالة 34 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء بمركزى الفتح وأسيوط.

جاء ذلك في يوم واحد، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.


وأوضح محافظ أسيوط - في تصريحات صحفية اليوم الاثنين - أن الأجهزة التنفيذية بمركزى الفتح واسيوط نفذت بالتنسيق مع مديرية الأمن عدة حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 4 حالات تعدي بالبناء على أراضي املاك رى واراضى مبانى بمركز الفتح بمشاركة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ،كما تم إزالة 30 حالة تعدى بالبناء على أراضى حماية النيل بمركز أسيوط بمشاركة حسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ونائبه لافتًا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.


وشدد اللواء عصام سعد ،على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها مؤكدًا أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها موجهًا مسئولي الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الشباب والرياضة

محافظ أسيوط: إنارة نفق الزهراء للمشاة بحي شرق لتسهيل حركة انتقال المواطنين


أعلن محافظ أسيوط عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.


الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى في 29 أبريل الماضي وانتهت 19 مابو الماضي وبدأت المرحلة الثانية في 27 مايو الماضي واستمرت حتى 16 يونيو الجاري وبدأت المرحلة الثالثة والأخيرة السبت 8 يوليو وتستمر حتى 28 يوليو الجاري.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط إزالة تعديات أراضي زراعية بأسيوط إزالة تعديات أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموت يفجع مصطفى قمر

زملكاوي وبشجع الأهلي| كامل الوزير يتحدث عن ميوله الكروية.. ويكشف حقيقة زيادة أسعار المواصلات

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

هل يجوز قراءة الفاتحة فقط في الصلاة دون سورة بعدها؟.. الإفتاء تجيب

صدمة لعشاق برشلونة| وفاة لويس سواريز أسطورة البلوجرانا .. تفاصيل

داخل على 1800 جنيه فقط.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

بتكلفة 40 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذى لمشروع مجمع الصناعات الحرفية

محافظ أسيوط: توريد 135 ألف طن قمح إلى 28 شونة ومركز تجميع

ترشيحاتنا

مملكة الدلافين الدوارة في البحر الأحمر تستقطب عشاق الجمال لمصر من أنحاء العالم

الأرصاد تزف بشرى للمصيفين | وتعلن موعد استقرار الأمواج في المتوسط

حسني عبد اللطيف يبدأ مهام منصبه رئيسًا لـ مجلس القضاء الأعلى

للموظفين .. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه حال ارتكاب هذا الفعل

خاص.. الأهلي يكمل آخر خطوات صفقة انتقال إمام عاشور اليوم

بسبب الأهلي | شقيق إمام عاشور يثير الجدل بـ فيديو عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف طرق انتعاش العلاقة الزوجية بعد سن الخمسين

فوتوشوب.. ناقد موضة يهاجم أصالة بسبب فستانها في المغرب

بإطلالة جريئة| نيكول سابا تثير الجدل في حمام السباحة

لو شوفتي المنظر ده ماتاكلهاش.. طبيبة تنشر صورا لصدور الدجاج مريضة بالضمور

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ