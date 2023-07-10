ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 6 أجولة دقيق مدعم بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز بمركز بسيون، استولى على 6 أجولة دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية بمركز بسيون، من ضبط صاحب مخبز استولى على 6 أجولة دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.