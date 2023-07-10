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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 6 أجولة دقيق مدعم بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز  بمركز بسيون، استولى على 6 أجولة دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

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وتلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية  بمركز  بسيون، من ضبط صاحب مخبز استولى على 6 أجولة دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

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وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

السوق السوداء الرقابة التموينية التصرف النيابة العامة بمحافظة الغربية بمركز بسيون تحرير محضر تحقيق أرباح

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