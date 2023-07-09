الغربية .. جنايات المحلة تؤجل محاكمة المتهم بإنهاء حياة أم أبناءه

شوه جسدها بالزيت المغلي وطعنها بالرأس

أصدرت جنايات المحلة بالدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن سليمان اليوم الأحد قرارا بتأجيل جلسة محاكمة زوج متهم بإنهاء حياه زوجته بالتعدي عليها وتعذيبها حرقا بواسطة استخدام زيت مغلي بسبب خلافات أسرية إلي جلسة 4 أغسطس القادمة لسماع مرافعة النيابة ومحامين الدفاع عن المتهم والزوجة الضحية وشهود عيان للحادث .



كما طالب خالد عبد الرؤوف محامي أسرة المجني عليها من هيئة محكمة الموقرة بتطبيق القصاص العادل باعدام المتهم شنقا لافتا بقوله "المتهم ارتكب جريمة قتل عمد واراد تشويه زوجته ولكن انتقامه أعمي بصيرته بانهاءه حياتها أثناء نومه بوضع مخدر بالعصير وارتكابه الجريمة أثناء نومها".



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حيال تورط المتهم "ش.م.ن"45 سنة بإنهاء حياة زوجته "ن.ت"34 سنة بتعذيبه وازهاق روحها بحرقها باستخدام زيت مغلي بقصد التخلص من حياتها بسبب ظروف خلافات أسرية .



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وبنقنين الإجراءات الامنية وباعداد الأكمنة الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث الشرطة من إلقاء القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته .

وبمواجهه المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات أسرية نتيجة ظروف اقتصادية وأزمة مالية مرت بها أفراد أسرته بشكل مفاجىء.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها.