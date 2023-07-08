قبل الافتتاح.. محافظ الغربية يستقبل وزير قطاع الأعمال داخل مصانع غزل المحلة ..صور

استقبل الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام في مستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى .

كما باشر وزير قطاع الأعمال يرافقه "رحمي" الاستعدادات النهائية بمصنع "غزل 4" قبل الافتتاح الرسمي رئاسيا خلال الشهر الجاري .

‏جاء ذلك خلال تشغيل الوزير لأول ماكينة غزل بصورة تجريبية في مصنع 4 بشركة غزل المحلة وهو المصنع الذي سينتج 15 طن غزل يوميا، وسيتم افتتاح 3 مصانع جديدة خلال العام المقبل في كفر الدوار ودمياط والمحلة.

وأكد "عصمت" أن مصانع الغزل والنسيج الجديدة سوف تستهلك ‫نصف إنتاج مصر من الأقطان طويل التيلة سنويا، لافتا إلى أهمية التوسع في القطن قصير التيلة.





‏وحول استيراد المعدات وماكينات المصانع أشار وزير قطاع الأعمال إلى أن هناك اعتماد مفتوحا لاستيراد كل المعدات والآلات نحو 600 مليون يورو، وأن هناك إجراءات يتم اتخاذها من خلال الشركات المصنعة في الخارج لتصنيع وتوريدها خلال الفترة المقبلة وفقا للجدول الزمني.





‏وكشف وزير قطاع الأعمال عن التنسيق والتكامل مع القطاع الخاص لتوفير احتياجاتها من المواد الخام من الغزل والنسيج والأقمشة.



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