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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس مدينة الحسنة يبحث مع مديري الإدارات آليات سير العمل وخدمة المواطنين

اجتماع رئيس مدينة
اجتماع رئيس مدينة الحسنة بمديرية الإدارات الخدمية

عقد المحاسب سعد خليل بغدادي  رئيس مركز ومدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء ،اجتماعا، صباح اليوم الاثنين،  لبحث آليات  سير العمل وتقديم خدمات للمواطنين تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ،بحضور  محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة، مديري الإدارات الخدمية ورؤساء الأقسام بالمجلس، ومديري الإدارات بديوان عام المجلس والمدينة.

 

آليات العمل:

 

وأشار،  إلى أن  الرؤية التي تنشدها الدولة  الآن والتي تتطلع  إلى تحقيق التنمية المستدامة ، و على جميع الإدارات والأقسام داخل مجلس المدينة السعي  لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،من أجل تنمية المجتمع وخدمة المواطنين.

وأكد على أهمية إلتزام العاملين بأصول واسلوب و آليات العمل الإداري والفني،  شدد على ضرورة الالتزام بضوابط السلوك الوظيفي والإلتزام بابسط آلياته.

وأكد بغدادي،  على ضرورة خدمة المواطنين وبحث مشاكلهم والعمل على حلها في اقرب وقت لتحقيق متطلباتهم .

وطالب بضرورة تحسين المهارات وتطويرها ورفع الأداء وتحديد الأهداف، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة وخلق بيئة عمل إيجابية.

ومن جانب آخر . أجرى  رئيس مدينة الحسنة، حوارا مفتوحا مع الموظفين ،للإستماع إلى المشاكل التى تواجههم،والتي قد تؤثر على سير العمل داخل المجلس ، إلى جانب الإستماع إلى أهدافهم وتطلعاتهم، ومناقشة نقاط القوة والضعف؛ وذلك لرفع الأداء ، والكفاءة في العمل.
 

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