خططوا لاستهدافه بشارع الهرم| الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام.. والسبب “الإرهابي”

تم الكشف عن خطة مثيرة للاهتمام والتي لم يكن الفنان الشهير عادل إمام على دراية بها من قبل، وذلك في فيلم وثائقي جديد بثته قناة "العربية" مساء يوم الجمعة الماضي.

وكشف الوثائقي، عن مخطط دبرته جماعة إسلامية من خلف أسوار السجون لاغتيال الزعيم.

تفاصيل لأول مرة

وهذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن هذه الخطة المثيرة للجدل.

وأفاد التقرير، عن تفاصيل جديدة مثيرة للاهتمام بشأن خطة لاغتيال الفنان الشهير عادل إمام، حيث أكد العضو السابق في الجماعة الإسلامية، محمد كروم، أنه تم تكليفه بتنفيذ هذه الخطة من قبل القيادي في الجماعة عبود الزمر أثناء وجوده في السجن.

ووفقًا لكروم، كانت الخطة الأصلية هي اغتيال شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي "حين كان مفتي مصر"، وذلك بسبب موافقته على إعدام قتلة الكاتب فرج فودة.



خطة الاغتيال



وكشف العضو السابق في الجماعة الإسلامية، محمد كروم، عن تكليفه من قبل القيادي في الجماعة عبود الزمر حين كان في السجن، باغتيال الفنان عادل إمام، مؤكدا أن الخطة كانت اغتيال شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي "حين كان مفتي مصر" لموافقته على إعدام قتلة الكاتب فرج فودة.



التراجع عن قتل المفتي



لكن الزمر تراجع عن مخطط اغتيال طنطاوي بدعوى تجنب الهجوم الشعبي الواسع بعد قتل مفتي الجمهورية، ثم صدرت الأوامر باغتيال الفنان المصري الأشهر، وفق كروم.

إطلاق النار أمام المسرح



وذكر محمد كروم، بعض تفاصيل الخطة، حيث أكد أن الجماعة أصدرت فتوى بتكفيره.

وأوضح كروم أن الخطة بدأت بمراقبة إمام في محيط مسرح الهرم، الذي كان يعرض مسرحية "بودي جارد".

وأضاف كروم أنه تم رصد إمام لفترة من الزمن وتحديد مواعيده، لإطلاق النار عليه أمام المسرح، حيث اعتبرت الجماعة أن إمام تجاوز كل الخطوط الحمراء بعد فيلم "الإرهابي".



شهادات حصرية



إلى هذا، عرض وثائقي العربية شهادات حصرية لوزراء ومسؤولين كبار في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وباحثين في الإسلام السياسي وفنانين ونقاد ولقاءات نادرة مع عادل إمام حول كواليس تروى لأول مرة عن حياة الزعيم الذي تربع لـ6 عقود على عرش الفن المصري والعربي، وعلاقته بالسلطة والرئيس مبارك ونجليه جمال وعلاء، وتصديه بالقوة الناعمة للتطرف والمتطرفين.

كما عرض الوثائقي كواليس زيارة الفنان الشهير لأسيوط معقل الجماعة الإسلامية، رغم التحذيرات الأمنية حينها.