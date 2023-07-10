عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

خططوا لاستهدافه بشارع الهرم| الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام.. والسبب “الإرهابي”

صدى البلد

تم الكشف عن خطة مثيرة للاهتمام والتي لم يكن الفنان الشهير عادل إمام على دراية بها من قبل، وذلك في فيلم وثائقي جديد بثته قناة "العربية" مساء يوم الجمعة الماضي.

 

وكشف الوثائقي، عن مخطط دبرته جماعة إسلامية من خلف أسوار السجون لاغتيال الزعيم. 

 

تفاصيل لأول مرة 

 

وهذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن هذه الخطة المثيرة للجدل.

 

وأفاد التقرير، عن تفاصيل جديدة مثيرة للاهتمام بشأن خطة لاغتيال الفنان الشهير عادل إمام، حيث أكد العضو السابق في الجماعة الإسلامية، محمد كروم، أنه تم تكليفه بتنفيذ هذه الخطة من قبل القيادي في الجماعة عبود الزمر أثناء وجوده في السجن.

 

ووفقًا لكروم، كانت الخطة الأصلية هي اغتيال شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي "حين كان مفتي مصر"، وذلك بسبب موافقته على إعدام قتلة الكاتب فرج فودة.


خطة الاغتيال


وكشف العضو السابق في الجماعة الإسلامية، محمد كروم، عن تكليفه من قبل القيادي في الجماعة عبود الزمر حين كان في السجن، باغتيال الفنان عادل إمام، مؤكدا أن الخطة كانت اغتيال شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي "حين كان مفتي مصر" لموافقته على إعدام قتلة الكاتب فرج فودة.


التراجع عن قتل المفتي


لكن الزمر تراجع عن مخطط اغتيال طنطاوي بدعوى تجنب الهجوم الشعبي الواسع بعد قتل مفتي الجمهورية، ثم صدرت الأوامر باغتيال الفنان المصري الأشهر، وفق كروم.

 

إطلاق النار أمام المسرح


وذكر محمد كروم، بعض تفاصيل الخطة، حيث أكد أن الجماعة أصدرت فتوى بتكفيره.

 

وأوضح كروم أن الخطة بدأت بمراقبة إمام في محيط مسرح الهرم، الذي كان يعرض مسرحية "بودي جارد". 

 

وأضاف كروم أنه تم رصد إمام لفترة من الزمن وتحديد مواعيده، لإطلاق النار عليه أمام المسرح، حيث اعتبرت الجماعة أن إمام تجاوز كل الخطوط الحمراء بعد فيلم "الإرهابي".


شهادات حصرية


إلى هذا، عرض وثائقي العربية شهادات حصرية لوزراء ومسؤولين كبار في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وباحثين في الإسلام السياسي وفنانين ونقاد ولقاءات نادرة مع عادل إمام حول كواليس تروى لأول مرة عن حياة الزعيم الذي تربع لـ6 عقود على عرش الفن المصري والعربي، وعلاقته بالسلطة والرئيس مبارك ونجليه جمال وعلاء، وتصديه بالقوة الناعمة للتطرف والمتطرفين.

كما عرض الوثائقي كواليس زيارة الفنان الشهير لأسيوط معقل الجماعة الإسلامية، رغم التحذيرات الأمنية حينها.

عادل إمام الجمعة الزعيم السجون الخطة جماعة إسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

بسبب الأهلي | شقيق إمام عاشور يثير الجدل بـ فيديو عن الزمالك

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

خططوا لاستهدافه بشارع الهرم| الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام.. والسبب “الإرهابي”

إعلامي: الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

جثة وسط الزراعات.. عامل يقتل سائق فى بنى سويف ويختبئ من الأمن بأسوان

لأول مرة منذ سنوات.. تعاون ثنائي بين العراق والكويت

قطر والإمارات توقعان اتفاقية للغاز طويلة الأمد

رئيس الوزراء يتفقد الأماكن التراثية بواحة سيوة

إمام عاشور رايح جاي .. تقارير تؤكد انتقاله الأهلي| وميتلاند يرد: كلام فنكوش

تأكيدا لما نشره صدى البلد.. التعليم العالي: 15 يوليو موعد التقديم لاختبارات القدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقعة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فوائد المانجو

كل ماتكبر تحلى.. بلية بطلة فيلم العفاريت بعمر 36 عاما.. شاهد

هبة قطب تكشف طرق انتعاش العلاقة الزوجية بعد سن الخمسين

فوتوشوب.. ناقد موضة يهاجم أصالة بسبب فستانها في المغرب

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ