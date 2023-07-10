مرتفع جوي | بشرى من الأرصاد بشأن أجواء الصيف في يوليو وأغسطس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الطقس، تشير إلى تأثير مرتفع العروض الوسطى على مصر فى فصل الصيف.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن امتداد مرتفع العروض الوسطى (مرتفع الأزورى) يعتبر هو الانفراجة التى ننتظرها فى أيام الصيف شديدة الحرارة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن المرتفع يمتد بقوة فوق البحر المتوسط وخاصة فى شهر يوليو وأغسطس ويصبح الطقس صحوا طوال فصل الصيف، فيؤثر على مصر برياح شمالية غربية تلطف من الحرارة المرتفعة صيفا وخاصة على السواحل الشمالية الغربية.

أما فى حالة تراجعه وتزحزحه الى الغرب فيحل محله منخفض الهند الموسمى ويكون مصاحبا لرياح شمالية شرقية حارة تصاحب الموجات الحارة ويصاحبها ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الأيام التى نشعر بها بتلطيف فى الحرارة يكون سببها امتداد مرتفع العرض الوسطى علينا.

ويكون الطقس نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 35 درجة.

السواحل الشمالية تسجل 30 درجة.

جنوب سيناء العظمى تسجل 39 درجة.

شمال الصعيد تسجل 37 درجة.

جنوب الصعيد العظمى تسجل 41 درجة.