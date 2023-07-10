برنسة عبدالغني: عمرو محمود ياسين خد ملخص حياتي عشان يتعمل مسلسل وضيعه

كشفت الفنانة برنسة عبد الغني عن حبها للنجم ياسر جلال قائلة:' بحب ياسر جلال فنيا وإنسانيا لأنه بيساعدني ومسلسله السنادي كان جميل أوي.

وتابعت برنسة عبدالغني خلال حوارها مع الإعلامية انجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي:' كنت عايزة قصة حياتي تتعمل في عمل فني وكتبت خمس صفحات واديتهم للمؤلف عمرو محمود ياسين على أساس هو يكمل لاني كتبت ملخص خدها ضيعها وقالي كده لما كلمته ولو هعمل قصة حياتي هختار مريم نعوم.



وتحدثت عن ذكرياتها مع الفنانة عبلة كامل في فيلم خالتي فرنسا قائلة : 'فيلم خالتي فرنسا أقرب فيلم لقلبي من اللي شاركت فيهم ونفسي اتواصل مع عبلة كامل واكلمها.. ست الله يباركلها في بناتها ست جميلة اوي.

معلومات عن برنسة عبد الغنى

تعد برنسة عبد الغني واحدة من أشهر الكومبارسات في السينما المصرية وشاركت للمرة الأولى في التمثيل عام 1971 في فيلم “فجر الإسلام”.

وزوج شقيقتها هو السبب في دخولها مجال التمثيل لأنه كان يعمل كدوبلير للفنان الراحل رشدي أباظة، ووالدتها رفضت عملها في المهنة.

وقالت برنسة في أحد البرامج لم أتوقع أن أكون نجمة في يوم من الأيام لأنني ست سمرا، ولي كاركتر معين وهذا حظي ونصيبي.

تخطى مجمل أعمالها الـ44 عملا، أشهرها فيلم «خالتي فرنسا»، و«كابتن هيما» ومسلسل «سلسال الدم».

تشعر برنسة بالضيق من كلمة «كومبارس» وتفضل استخدام كلمة «مجاميع» بديلا عنها.