يلتقي فريق بيراميدز بنظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة ٣٣ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز في الدوري والقناة الناقلة

تبدأ المباراة بين سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في الثامنة والنصف من على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد ٦٧ نقطة في جدول الدوري المصري، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز ال١٢ برصيد ٣٤ نقطة.

ويأتي الفارق بين الأهلي الأول وبيراميدز الثاني 8 نقاط، ويتبقى لبيراميدز 3 مواجهات أمام سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش والأهلي.

وينتظر الأهلي هدية من سيراميكا كليوباترا اليوم، حيث إن في حال تعادله أو فوزه على بيراميدز يتوج الأهلي رسميا باللقب للمرة 43 في تاريخه وبعد غياب موسمين.

ويلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري.