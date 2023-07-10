بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

تصدرت الفنانة حورية فرغلي محركات البحث جوجل بعد كشفها عن خضوعها لعملية جراحية خطيرة والتي حرمت بعدها من حلم الأمومة.

تصريحات حورية فرغلي بعد استئصلها الرحم

كشفت الفنانة حورية فرغلي تفاصيل إجرائها عملية استئصال الرحم خلال مداخلة هاتفيه على قناة دي ام سي مع الإعلامية ايمان الحصري وقالت " أجريت عملية لإزالة 7 أورام منذ 10 سنوات، وحينها الطبيب أعطاني فرصة للزواج والإنجاب وعند الولادة سيزيل الرحم، ولكنني لم أتزوج، متابعة:" مع تكرار النزيف أضطر الطبيب لإزالة الرحم "

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.