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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة الانضباط تستدعي ميدو بعد شكوى من اتحاد الكرة.. تفاصيل

ميدو
ميدو

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، استدعاء أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق للتحقيق معه، بشأن التصريحات التي هاجم فيها بعض مسئولي اتحاد الكرة مؤخرا.

لجنة الانضباط تستدعي ميدو 

وتلقت لجنة الانضباط، شكوى من مجلس إدارة اتحاد الكرة ضد  ميدو، بعد هجومه على جمال علام رئيس الاتحاد، وعامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات.

وتستعد لجنة الانضباط لاستدعا ميدو، لمناقشة تصريحات في مذكرة الشكوى المقدمة ضده من اتحاد الكرة، للوقوف على حقيقة إدلائه بتلك التصريحات من عدمه.

ومن المقرر، أن تصدر لجنة الانضباط قرارها في الشكوى المقدمة ضد ميدو عقب الاستماع لأقواله، ودراسة الشكوى جيدا.

 كان ميدو قد طالب بإبعادهما عن أي عمل يتعلق بكرة القدم لضمان إصلاح المنظومة الكروية في مصر.

احمد حسام ميدو ميدو نادي الزمالك الزمالك اتحاد الكرة لجنة الانضباط

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