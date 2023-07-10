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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأعمال الجاذبة للجمهور.. ورشة عمل للعاملين بهيئة تنشيط السياحة

ورشة عمل للعاملين
ورشة عمل للعاملين بهيئة تنشيط السياحة

نظمت، اليوم، وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع شركة جوجل العالمية ورشة عمل، ليوم واحد، للعاملين بالهيئة عن الأعمال الإبداعية الجاذبة للجمهور، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقام بإدارة ورشة العمل ANDREAS MIELENHAUSEN مسئول الأعمال الإبداعية بشركة جوجل.

وتضمنت الورشة إطلاع العاملين على التصميمات الإعلانية الموجهه للجمهور وكيفية استخدامها لجذب عدد أكبر من رواد منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للصفحات الترويجية على هذه المنصات والموقع الإلكتروني الترويجي الرسمي على شبكة الإنترنت.

وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص الوزارة تطوير مهارات ورفع كفاءة كافة العاملين بها ولاسيما بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وإطلاعهم علي أحدث الأساليب العالمية للترويج بما يساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري ومقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية ومواقعه الأثرية بصورة أكثر جذباً.

وأضافت سوزان مصطفي مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة أن تعاون الوزارة مع شركة جوجل العالمية لتنظيم هذه الورشة يأتي في ضوء اهتمام الهيئة باستخدام أحدث الوسائل الترويجية في الوصول إلى الشرائح المستهدفة، كما أن الأعمال والتصميمات الإبداعية تعد من أهم عناصر الجذب للحملات الإعلانية المختلفة.
 

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