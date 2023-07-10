صراع مرتقب بين ليفربول والاتحاد المصري لكرة القدم بسبب محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية، أن محمد صلاح قد يغيب عن ليفربول في بداية موسم 2024-2025، بسبب المشاركة المحتملة مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتأهل منتخب مصر إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية “ باريس 2024”، بعدما احتل المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وبحسب صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية، فإن منتخب مصر يريد أن يضم محمد صلاح للمشاركة في الأولمبياد كأحد ثلاثة لاعبين فوق السن، الأمر الذي قد يجعل “مو” في خضم نزاع بين النادي وبلده

ومن المقرر بالفعل أن يغيب صلاح عن ليفربول عن عدد من المباريات في يناير وفبراير نتيجة كأس الأمم الأفريقية ، حيث يستعد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا لقيادة منتخب الفراعنة في البطولة التي ستُقام في ساحل العاج.

لكن المدير الفني لمنتخب مصر تحت 23 عامًا قد اعترف الآن بأنه يود ضم صلاح كلاعب تجاوز سنه إلى فريقه في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس ، والتي ستقام بين 26 يوليو و 11 أغسطس. -موسم وبداية موسم 2024/25.

وكان ليفربول قد رفض السماح لـ صلاح بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 والتي تم تأجيلها عام 2021.