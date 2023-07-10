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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط تناقش الموقف التنفيذي لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر

صدى البلد

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، بحضور د. ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط ، د.منى الجرف ، مستشار وزيرة التخطيط للشؤون الاقتصادية، كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، عبد الله الخطيب، مستشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ، عبير الخولي، مدير برامج مصر بمؤسسة تنمية القطاع الخاص، هبة جمال، ممثل المؤسسة في مصر، أيمن قاسم، مدير شعبة تنمية التجارة.

 

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى اتفاقية الشراكة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" وذلك لتنفيذ مشروع "أكاديمية التصدير" والتي تم توقيعها على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال شهر مايو الماضي.

 

وأوضحت السعيد أن الهدف الاستراتيجي من مشروع " أكاديمية التصدير" يتمثل في قيام الأكاديمية من خلال برامجها التدريبية المتخصصة في التصدير إلى زيادة الصادرات المصرية وزيادة التكامل الاقتصادي والتجارة الإقليمية بين الدول العربية و كذا الدول الأفريقية المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز جهود ترويج التجارة الوطنية، وإيجاد فرص عمل جديدة للمؤسسات التجارية والصناعية، مما يساعد على زيادة النمو الاقتصادي.

 

وأضافت السعيد أن الأكاديمية تعمل كمنصة للأعمال في مصر والدول العربية والأفريقية من خلال نقل المعلومات والخبرات لإيجاد بيئة أعمال إقليمية فعالة، كما ستساهم في بناء القدرات والمهارات التصديرية لجيل جديد من المصدرين ورواد الأعمال، تعزيز بناء قدرات التصدير والاستيراد للمؤسسات التجارية والصناعية وتعزيز توافقها مع متطلبات السوق، مع ربط رواد الأعمال بسلاسل القيمة العالمية من خلال رفع مستوى القدرات البشرية والتقنية وتطويرها.

 

ومن جانبه، أشار المهندس هاني سنبل إلى أن مشروع أكاديمية التصدير ستكون خطوة إيجابية نحو دعم التنمية الاقتصادية لمصر و للمنطقة خاصة دعم القطاع الخاص وفتح مجالات تصدير للأسواق العالمية، و ستواصل المؤسسة بتقديم الحلول التجارية المتكاملة لدعم القطاعات الاستراتيجية مثل الغذاء والطاقة و تمكين المرأة والشباب عن طريق برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية و برنامج جسور التجارة العربية الافريقية.

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