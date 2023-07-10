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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يصل العاصمة الليتوانية للمشاركة في قمة الناتو

صدى البلد

وصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، إلي العاصمة الليتوانية فيلنيوس للمشاركة في قمة الناتو المقرر عقدها يومي 11 و12 من السهر الجاري.

ويهدف الناتو إلى تعزيز الأمن والدفاع المشترك للدول الأعضاء بكافة السبل السياسية والعسكرية ضد أي تهديد خارجي. وكان الهدف الرئيسي لتشكيل الناتو في عام 1949 هو مواجهة تهديد التوسع السوفيتي في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

ووفقا لمعاهدة شمال الأطلسي، يتفق أعضاء الناتو على أن أي هجوم مسلح ضد واحد منهم يعتبر هجوما ضد جميعهم، ويجب على الدول الأعضاء أن تلتزم بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحل النزاعات سلمياً، وأن تنفق 2 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. 

الحرب العالمية الثانية الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي قمة الناتو فيلنيوس

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