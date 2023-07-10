عيسى: نستهدف تحقيق 18 مليون سائح في 2024

قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسي، إننا نستهدف تحقيق 18 مليون سائح خلال عام 2024 ، فى ظل الترويج لمميزات المقصد السياحي المصري وتنوعه.

وقال عيسى، إن الأرقام والإحصائيات أخرجت لنا تنوعا كبيرا في الجنسيات التى تزور المقصد السياحي المصري.

وأوضح وزير السياحة في كلمة له خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان "مستقبل السياحة في مصر.. الفرص والتحديات" ، أن الألمان الأكثر زيارة لمصر خلال النصف الأول من عام 2023.



وأشار الوزير إلى ان صناعة السياحة العالمية أقل من معدلات عام 2019 قبل جائحة كورونا، قائلا : وفي مقابل ذلك أحدثنا نموًا متزايدًا خلال الفترة الماضية.