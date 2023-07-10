خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع التضخم في مصر.. فيديو

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 41% في يونيو 2023"، مشيرا إلى أن هذه أعلى نسبة تضخم منذ عقود.

وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مؤشر التضخم يعكس الحقائق حول ارتفاع الأسعار"، لافتا إلى أن انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار يشكل تحديا أمام أي دولة في العالم.

وأكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن "استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وراء زيادة معدلات التضخم"، موضحا أن مستويات الأسعار يتم السيطرة عليها ولكنها تحتاج إلى مدى زمني كبير.

وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي،: "الأسعار في العالم بدأت تأخذ حيز الانخفاض"، لافتا إلى أن "هناك عوامل من الخارج تؤثر على ارتفاع التضخم منها الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع مستويات الفائدة في العام".

وأكد: "أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب على مصر، كما أن ارتفاع تكلفة النقل عالميا أثر سلبا على مصر"، مشيرا إلى أن "ارتفاع تكلفة الاقتراض أثر سلبا، أيضا، على مصر".