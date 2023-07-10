جمال بيومي: مصر تصدر بضائعها إلى 450 مليون مستهلك عربي

قال السفير جمال بيومي أمين عام أتحاد المستثمرين العرب، إن هناك مكاسب عدبدة للمستثمرين من قرار الحكومة بالسماح بتملك غير المصريين للعقارات والأراضي، حيث تمنح الدولة هذه الميزة للمستثمر ليجد الأرض بالمرافق بشكل ميسر وهذا ما يطالب به المستثمرين.

ونوه بيومي خلال مداخله هاتفيه ببرنامج “بيزنس” المذاع على فضائية “صدي البلد ٢” تقديم الإعلامية “شيماء موسي”، بأن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تريد الإستثمار بل تتنافس مع دول أفريقية وعربية وأوروبية، مما يجعل الحكومة المصرية تقدم أفضل ما يكون لدعم المستثمرين وجعلهم في موقف تنافسي أفضل لتشجيع الكثير من الاستثمارات، وتكون حافزا إضافيا للمستثمرين في مصر.

مصر من أفضل الدول تشجيعا للاستثمارات

وأكد بيومي أن مصر من أفضل الدول تشجيعا على الاستثمار رغم كل الظروف التي يمر بها العالم أجمع في الركود الاقتصادي ولكن مازالت مصر في مقدمة الدول بالمنطقة جذبا للاستثمار، فمصر لديها منطقة تجارة حرة عربية.

وأضاف أمين عام أتحاد المستثمرين العرب، أن مصر تصدر بضائعها إلى ٤٥٠ مليون مستهلك عربي، كما تم إنشاء سوق أفريقية من ١٢٠٠ مليون إفريقي، لافتا إلى أن مصر لديها اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية، ويتم التصدير إلى ٢٧ دولة أوروبية بدون أي رسوم أو عوائق جمركية فكل هذه وسائل لجذب المستثمر، ليتملك أراضي وعقارات ويدفع رواتب للموظفين ومياه وكهرباء وضرائب.