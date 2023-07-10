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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير أسواق المال: التلاعب في أسهم البورصة له العديد من العقوبات ..فيديو

البورصة
البورصة

أكد محمد سعيد، خبير أسواق المال، أن البورصة بها جزء يسمى «الاستثمار على التداول»، هدفه منع أي تلاعب على الأسهم، لافتًا إلى أن هناك محاولات لسوق المال لجني أرباح غير قانونية من خلال عملية التلاعب.

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رئيس طاقة عربية: فخورون باحترافية فريق عمل البورصة المصرية والرقابة المالية

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ارتفاع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الاثنين

وقال سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن هيئة الرقابة الإدارية حولت العديد من الأشخاص، حاولوا التلاعب بأسعار الأسهم.

وتابع: الأسهم يتم تداولها في البورصة لها حدود اعتبارية، وفي اليوم التالي يكون السهم له حد لا يمكن الزيادة عنه، لافتًا إلى أن هناك حالة واحدة يمكن للسهم عدم تطبيق حد أقصى لتداوله، عندما يتم طرحه لأول مرة في البورصة.

وأوضح أن قيمة بموجب دراسة القيمة العادلة لسهم طاقة عربية التي تقدمت بها الشركة لهيئة الرقابة المالية لا تساوي 500 جنيه؛ لذلك تدخلت إدارة البورصة وقامت بإلغاء جميع العمليات المنفذة على السهم على أن يتم تحديد سعر الافتتاح في جلسة اليوم الاثنين عند 50 قرشا، حيث حقق هذا السهم أرباح خيالية، وهذه أرقام كبيرة للغاية، لذا تم إلغاء جميع العلميات عليه، هو قرار جريء يحسب للبورصة.

وأكمل: في حالة ثبوت التلاعب في أي أسهم داخل البورصة، لها العديد من العقوبات، «حبس وغرامة مالية».

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