رئيس طاقة عربية: فخورون باحترافية فريق عمل البورصة المصرية والرقابة المالية

أشاد المهندس خالد أبوبكر رئيس شركة طاقة عربية - شركة مساهمة مقيدة بالبورصة المصرية - بجهود مجلس إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية من أجل تذليل العقبات والمعوقات وتقديم الدعم الفني اللازم لإنجاح قيد وطرح طاقة عربية في البورصة المصرية.

وقال المهندس خالد ابو بكر إن مجلس إدارة طاقة عربية اتخذ قرار طرح أسهم الشركة في البورصة بتاريخ يناير 2023 مضيفا أنه لم يكن يتوقع كل هذا الدعم من إدارتي البورصة المصرية والرقابة المالية لتنفيذ عملية القيد بهذه السرعة حيث تم قيد وطرح أسهم الشركة يوليو الجاري.

وأشار إلى وجود فريق عمل كبير في إدارة البورصة المصرية قام بايضاح كل الشروط اللازم للقيد والتي اتسمت بالوضوح والشفافية وبالتالي تستطيع اي شركة القيد في البورصة المصرية وطرح اسهمها طالما التزمت بالمعايير الواضحة لتحقيق ذلك.

وقال خالد أبوبكر: قد يكون حجم البورصة المصرية لا يتساوى مع حجم الأسواق العالمية الا ان الاحترافية التي تعمل بها البورصة المصرية تدعونا للفخر بما يقوم به مجلس إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف أبوبكر أن طاقة عربية لديها خطط وتوسعات محسوبة في قطاعات توصيل الغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وأن طاقة ع بية تستهدف التوسع في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الأفريقية التي تفتقر إلى المزيد من الخدمات موها أن السوق الأفريقي مهم وواعد.

وقفز سهم شركة طاقة عربية، في ختام تداولات الاثنين بالبورصة المصرية، بنحو 3900 بالمئة، ليغلق عند مستويات الـ 20 جنيها مصريا.

وبدأت البورصة المصرية الاثنين التداول على أسهم طاقة عربية مجددًا بدون حدود سعرية، بعد أن قامت أمس بإلغاء كافة العمليات المنفذة على أسهم الشركة خلال أول يوم تداول للسهم.