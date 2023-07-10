ارتفاع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الاثنين

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 16963 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.3% ليغلق عند مستوى 3130 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 20625 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 7100 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.33% ليغلق عند مستوى 3374 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.96% ليغلق عند مستوى 5009 نقطة.