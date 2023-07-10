بداية من الأربعاء.. تحذير هام من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا قائلا إن درجات الحرارة ستكون في حدود من 35 لـ 36 درجة على القاهرة الكبرى، و30 على السواحل الشمالية، وفي جنوب الصعيد الأجواء شديدة الحرارة في ساعات النهار وتكون 41 درجة مئوية و37 على شمال الصعيد.

الأرصاد تحذر بشأن ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يجعل المواطن يشعر بارتفاع في درجات الحرارة، موضحا أن ساعات الليل تشهد اعتدال واضح في حالة الطقس.

وحذر عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع في درجات الحرارة سيكون على كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

الارتفاع في درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية سيكون من درجتين إلى ثلاث درجات، أي أن الدرجة العظمى على القاهرة ستصل لـ 38 درجة مئوية ويشعر المواطن بها بـ 40 درجة مئوية بسبب نسب الرطوبة.