سيراميكا كليوباترا يتعادل 1-1 مع بيراميدز في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام ضمن منافسات الجولة ٣٣ من عمر مسابقة الدوري العام .

وفي الدقيقة 37 من عمر المباراة تصويبة من كريم حافظ لاعب فريق بيراميدز من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى الزاوية اليمنى لحارس مرمى سيراميكا لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 39 من عمر المباراة، سجل سيراميكا كليوباترا هدف تم إلغائه عن طريق صامويل أمادي بعد لمسة يد على ميدو جابر.

وفي الدقيقة 47، ارتباك دفاعي داخل منطقة الجزاء لتصل الكرة إلى أمادي الذي مررها إلى صلاح محسن يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة داخل الشباك ويتعادل لفريقه.