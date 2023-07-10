عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بشعر مبلل.. ريم مصطفى تثير الجدل بالمايوه

صدى البلد

اعتادت الفنانة ريم مصطفى على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.


 

وتتميز ريم مصطفي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد ريم مصطفى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

IMG_9624
IMG_9624
الفنانة ريم مصطفى أحدث إطلالات تبرز جمالها فساتين السهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

سيناريو كهربا.. اتحاد الكرة يكشف عن حلول إيقاف فيفا قيد الزمالك

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الاهلي بالدوري

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

أول تعليق من الزمالك على أنباء إيقاف القيد للنادي بسبب شيكابالا

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

موضوعات متعلقة

للأطفال.. طريقة عمل مهلبية النشا والحليب

أسباب وأعراض نقص البوتاسيوم في الجسم.. وطرق علاجه

أبرزها بكتيريا الحلق.. أسباب التهاب الحنجرة المتكرر

لو متلغبطة.. أعشاب لتنظيم الدورة الشهرية

اعشاب خارقه تساعد على ضبط السكر فى الدم

من الجيم.. دعاء حكم تثير الجدل بأنوثتها الطاغية| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز الأخضر؟

بفستان ملفت .. ابنة ماجد المصرى تثير الجدل بعد خلعها الحجاب

ترشيحاتنا

يحتفل أمام الزمالك| الأهلي يحسم الدوري قبل 5 جولات.. وهدية صلاح محسن لا ترد

المصارع أندر تيكر يوجه سمكة قرش لحماية زوجته منها | ما القصة؟

استعدوا.. طقس حار يضرب البلاد ومفاجأة في درجات الحرارة |تفاصيل

عايددة رياض تدخل بحالة بكاء على الهواء لهذا السبب.. تفاصيل

عاجل| الاتفاق تم.. تركيا توافق علي انضمام السويد للناتو

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

ماذا يفعل ورق الغار لصحتك؟

بعد اعتداء جارها عليها بالضلمة.. إيمان العاصي ترقص على اختياراتي مدمرة حياتي

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ