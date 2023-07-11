آسيا تغرق.. الأمطار الغزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية في الهند والصين واليابان..والملايين يخسرون ممتلاكتهم وحياتهم

تشهد مناطق عديدة في آسيا فيضانات مدمرة بسبب هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة تتزامن مع موسم الأمطار الموسمية. وقد أدت هذه الفيضانات إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات والبنية التحتية والأنظمة الإيكولوجية. وتعد الهند والصين واليابان من أكثر الدول تضررًا من هذه الكارثة الطبيعية، حيث تعاني من تأثيرات متعددة ومترابطة للتغير المناخي.

أسباب تغير المناخ

زيادة درجة حرارة سطح الأرض بسبب ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة، مما يزيد من تبخر الماء وحمله في الغلاف الجوي، وبالتالي يزيد من كمية وشدة الهطول. تغير نمط التيارات المحيطية والغلاف الجوي، مثل ظاهرتي النينو والنينا والانحراف المؤقت للمحيط الهندي، مما يؤثر على توزيع المطر والحرارة في مناطق مختلفة من آسيا.

بالإضافة إلي، تغير نظام المواسم الموسمية، مثل الموسم الموسمي لجنوب آسيا وشرق آسيا، مما يؤدي إلى تأخير أو تقديم أو تغير مسارات الأمطار الموسمية. وتغير استخدام الأرض والغطاء النباتي، مثل قطع الغابات وزراعة المحاصيل غير الملائمة للظروف المناخية، مما يؤدي إلى تقليل قدرة التربة على امتصاص الماء وزيادة تشكل التصحر.

الآثار

زيادة درجات الحرارة والرطوبة وتكرار موجات الحر القاتلة. وزيادة تكرار وشدة الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية.

زيادة تكرار وشدة الأعاصير والعواصف الاستوائية.

انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية وتقليل موارد المياه. وانحسار الجليد الدائم والأنهار الجليدية وزيادة مستوى سطح البحر.

تآكل التنوع البيولوجي وتلف المرجان وتغير شبكات الغذاء البحرية.

الهند

تعرضت الهند لفيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق، خاصة في ولاية ماهاراشترا غرب البلاد. وأدت الفيضانات إلى مقتل أكثر من 200 شخص وتشريد آلاف الأسر وتدمير المحاصيل والبنية التحتية.

وتعتبر الفيضانات في الهند جزءا من موسم المونسون الذي يستمر من يونيو إلى سبتمبر ويجلب معه أمطار غزيرة تسبب فيضانات وانهيارات أرضية كل عام. كما يقول الخبراء إن تغير المناخ يزيد من شدة وتكرار هذه الظواهر الجوية، حيث تشهد الهند ارتفاعا في درجات الحرارة والرطوبة والتبخر.

الصين

تعاني الصين من أسوأ فيضانات لها منذ عقود في مناطق وسط وجنوب البلاد، بسبب هطول أمطار غير مسبوقة. حيث أجبرت الفيضانات ملايين الأشخاص على إخلاء منازلهم وألحقت أضرارا بالممتلكات والمحاصيل والمصانع.

وتأثرت أكثر من 400 نهر بالفيضانات، بما في ذلك نهر اليانغتسي، أطول نهر في آسيا، والذي ارتفع منسوبه فوق مستوى التحذير. وتعود أسباب الفيضانات إلى عدة عوامل مناخية، مثل ظاهرة لانينا التي تجعل المحيط الهادئ أكثر دفئا في المنطقة الغربية، والتأثير المعكوس للمحيط الهندي، والحد من التلوث الجوي، بالإضافة إلى تغير المناخ.

اليابان

شهدت اليابان هطول أمطار غزيرة في جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد، مما تسبب في فيضانات وانزلاقات للتربة. حيث قُتل 14 شخصًا جراء الفيضانات، بينما لا يزال 10 آخرون في عداد المفقودين، كما تضرر نحو 3000 منزل.

وحذر خبراء الأرصاد من خطر حدوث فيضانات جديدة بسبب استمرار هطول الأمطار في المنطقة.

وتعود أسباب الفيضانات إلى احتباس حراري في المحيط الهندي يؤدي إلى زيادة كمية بخار الماء في الغلاف الجوي، بالإضافة إلى انحشار نظام جوي عالٍ فوق شمال اليابان يمنع تحرك الجبهة الموسمية.