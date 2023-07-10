سيراميكا كليوباترا يفوز على بيراميدز 2-1 في الدوري

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز بفوز سيراميكا كليوباترا 2-1، في اللقاء المقام ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري العام .

تفاصيل المباراة

في الدقيقة 37 من عمر المباراة تصويبة من كريم حافظ لاعب فريق بيراميدز من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى الزاوية اليمنى لحارس مرمى سيراميكا لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 39 من عمر المباراة، سجل سيراميكا كليوباترا هدفا تم إلغاؤه عن طريق صامويل أمادي بعد لمسة يد على ميدو جابر.

وفي الدقيقة 47، ارتباك دفاعي داخل منطقة الجزاء لتصل الكرة إلى أمادي الذي مررها إلى صلاح محسن يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة داخل الشباك ويتعادل لفريقه.

وفي الدقيقة 83 من عمر المباراة كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق سيراميكا عن طريق محمد شكري شتتها أحمد سامي لتصل إلى صلاح محسن الذي راوغ المدافعين وسدد كرة يسارية داخل الشباك.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 37 ويحتل المركز العاشر، بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 67 في المركز الثاني.