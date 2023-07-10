تعليق مفاجئ من المناخ بالزراعة عن الموجة الحارة

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أن التغيرات المناخية باتت أكثر شراسة، وواقع يذهل العالم، والمشكلة الاكبر أن التغيرات التي يشهدها العالم باتت خارج توقعات النماذج.

وأضاف محمد علي فهيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : أن العالم كله يتابع التغيرات المناخية، وبدأت تسبب مشاكل خارج توقعات النماذج، و ما يحدث الان من ارتفاعات في درجات حرارة العالم بات على مستوى اليابسة والمياه، ووصلنا لقيم قياسية لم نصل لها من قبل كمتوسط درجة حرارة بالنسبة للكرة ارضية كمتوسط في السنة.

وتابع أن حيث كان يقدر بنحو 15 درجة مئوية قبل الثورة الصناعية والان 17.5 درجة وهو أعلى مستوى درجة حرارة كمتوسط سنوي مقارنة بالاعلى الذي بلغ 16.94 درجة مؤية وهي مستويات قياسية.



أشار إلى أن ظاهرة النينو وهي ظاهرة مناخية قوية تعمل على تسخين سطح المحيطات في المنتطق المدارية ما يؤدي للتغيرات المناخية الشاذة سواء في إرتفاعات درجات الحرارة أو إنخفاضها الشديد أو دخول وخروج الفصول الذي يخالف التوقيتات الجغرافية المعروفة.

وشدد أن ظاهرة النينو ، سببها إرتفاع الانبعاثات الكربونية من الدول الصناعية الكبرى ، مؤكداً أنه في المعتاد كانت التغيرات المناخية تحدث في المناطق الجافة أو الهامشية والان بات سمة في الاماكن المعتدلة وأدى لتبعات خطيرة، متسائلاً : "من كان يصدق أن تشهد وسط أوروبا إرتفاعات كبيرة في الحرارة وصلت إلى الاربعين وهي درجة مميتة وحتى موجات السيول والفياضانات التيتشهدها مناطق عدة في العالم مشهد من الغيرات المناخية وكل ذلك بسبب ماجنته أيادي الدول الصناعية الكبرى ".



متتماً :" على صعيد مصر مصر معروف أن صيفها حار جيف صيفا بدأنا نلاحظ أن الصيف قد يبدأ مبكراً في بعض الاعوام مثل عام 2018 نهاية فبراير وقد تأخر الشتاء لنهاية شهر مايو في أعوام لاحقة وكل هذه التغيرات لها تأثيرات خطيرة بالاخص قطاع الزراعة .