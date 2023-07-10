5 أيام| تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد سوف تشهد موجة شديدة الحرارة تعتبر الموجة الاولى في صيف 2023.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة لبرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" أن هذه الموجة تبدأ نهايات الاسبوع إعتباراً من الخميس وتستمر حتى منتصف الاسبوع، متابعة أن درجات الحرارة في تلك الفترة سوف تتراوح مابين 37-38 درجة مئوية في القاهرة ومابين 33و34 درجة مئوية على شواطيء البحر المتوسط مصحوبة بزيادة في الرطوبة.



وأكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه تسجل مابين 39-40 درجة مؤية في سواحل البحر الاحمر ومتوسط 44 درجة مئوية في محافظات الصعيد.

درجات الحرارة



وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المسجلة تختلف عن المحسوسة، ومن الضرورى تجنب التعرض المباشر لاشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة مابين 12-4 مساء ، مع تناول المرطبات والجلوس في أماكن جيدة التهوية، لتقليل إرتفاع نسب الرطوبة، وارتداء غطاء للراس أثناء التواجد في الشارع.

