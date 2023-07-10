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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استفزاز جديد.. السويد توافق على مسيرة لـ حرق القرآن

السويد
السويد

أفادت وكالة "تي تي" السويدية، اليوم الأثنين، أن الشرطة السويدية منحت الأذن لتنظيم مسيرة لـ حرق القرآن الكريم في مدينة هيلسينجبورج في يوم 12 يوليو ظهرا في إحدى الساحات المركزية بالمدينة.

ووفقا للوكالة السويدية نقلا عن ماتياس سيجفريدسون، رئيس الشرطة في المنطقة الشمالية الغربية من مقاطعة سكاين، قوله إن في تقييمنا، يمكن تنفيذ الأمر بطريقة موثوقة وآمنة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سويدية، بأن الشرطة السويدية تلقت 3 طلبات لتنظيم مظاهرات في ستوكهولم وهلسنجبورج مع حرق كتب سماوية.

ووفقا لـ قناة "اس في تي" التلفزيونية، فإن إحدى الفعاليات تتضمن حرق القرآن أمام مسجد ستوكهولم ويرغب مقدمو الطلب بتنفيذها "في أسرع وقت ممكن"، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقالت مقدمة الطلب،  البالغة من العمر خمسين عاما، لمراسل القناة إنها قررت لعب دور الطرف المنظم لفعالية جديدة، بعد عملية حرق المصحف في الأسبوع الماضي، معتبرة أن الاحتجاجات ضد السويد، التي جرت في العالم على خلفية عملية حرق المصحف الأخيرة "غير عادلة".

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