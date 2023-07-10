عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يلتقي رئيس وزراء السويد على هامش قمة الناتو

صدى البلد

سيلتقي رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، غدا الثلاثاء في فيلنيوس، ليتوانيا، في محاولة أخيرة لإقناع تركيا بالسماح للسويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وسيكون الاجتماع تحت رعاية الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الذي قال، إن عضوية السويد في الحلف “في متناول اليد". وقد تلقى كريسترسون دعمًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو أكبر عضو في الحلف.

ومع ذلك، قد يكون هناك بعض التحديات في التوصل إلى اتفاق، حيث ربط أردوغان قبوله بعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي بطموحات تركيا المتعثرة منذ فترة طويلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال أردوغان إنه “لا يمكن أن يكون هناك اتفاق على عضوية السويد دون إحراز تقدم في مفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي”.

ولم يتضح ما إذا كان أردوغان سيلتقي أيضًا بزعماء آخرين من دول حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي خلال قمة فيلنيوس، التي ستستمر حتى يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يبحث قادة حلف شمال الأطلسي مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك التهديدات من روسيا والصين وإيران وأفغانستان.

أولف كريسترسون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس التركي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتحاد الأوروبي أردوغان روسيا والصين ستولتنبرغ رئيس الوزراء السويدي عضوية السويد قمة فيلنيوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي بالدوري

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

سيناريو كهربا.. اتحاد الكرة يكشف عن حلول إيقاف فيفا قيد الزمالك

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

أول تعليق من فرج عامر بعد فوز الأهلي بالدوري رسميا

أول تعليق من عمر الدرديري بعد فوز الاهلي بالدوري

ترشيحاتنا

عادل إمام كان بيضرب بجد.. عايدة رياض تكشف أهم مشاهد فيلم «اللعب مع الكبار»

أمين الفتوى: يجب على المسلم غض البصر حتى في المصيف

بعد حسم الدوري.. موقف الزمالك من إقامة ممر شرفي للأهلي بمباراة القمة

تحسبا لهجوم روسي محتمل.. حلفاء الناتو يتفقون على خطط دفاعية مضادة

بعد ضم إمام عاشور.. الأهلي يعلن عن صفقة سوبر جديدة بعد مباراة القمة

الأشد حرًّا.. حكاية أسبوع في 2023 حذرت منه الأمم المتحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

ماذا يفعل ورق الغار لصحتك؟

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ