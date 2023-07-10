أردوغان يلتقي رئيس وزراء السويد على هامش قمة الناتو

سيلتقي رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، غدا الثلاثاء في فيلنيوس، ليتوانيا، في محاولة أخيرة لإقناع تركيا بالسماح للسويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وسيكون الاجتماع تحت رعاية الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الذي قال، إن عضوية السويد في الحلف “في متناول اليد". وقد تلقى كريسترسون دعمًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو أكبر عضو في الحلف.

ومع ذلك، قد يكون هناك بعض التحديات في التوصل إلى اتفاق، حيث ربط أردوغان قبوله بعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي بطموحات تركيا المتعثرة منذ فترة طويلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال أردوغان إنه “لا يمكن أن يكون هناك اتفاق على عضوية السويد دون إحراز تقدم في مفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي”.

ولم يتضح ما إذا كان أردوغان سيلتقي أيضًا بزعماء آخرين من دول حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي خلال قمة فيلنيوس، التي ستستمر حتى يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يبحث قادة حلف شمال الأطلسي مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك التهديدات من روسيا والصين وإيران وأفغانستان.