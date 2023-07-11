آخر موعد لتقديم طلبات ترخيص سيارات الطعام المتنقلة.. اعرف التفاصيل

قال المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن اليوم الثلاثاء آخر موعد لتقديم طلبات ترخيص سيارات الطعام المتنقلة بأكتوبر الجديدة.

وقال «محمود مراد» خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، أن الرخصة قد تصل لـ 5 آلاف جنيه لمرة واحدة، والإيجار مقابل 700 جنيه في الشهر، والهدف من المشروع توفير فرصة عمل للمواطن، وخدمة للسكان.

وذكر نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم فتح الباب في يوم 11 يونيو الماضي لشراء كراسات الشروط، ومنح مهلة 30 يوم لشراء الكراسة ومعرفة كل التفاصيل، وبداية من الغد ولمدة 30 يوم، سيتم استقبال كافة المتقدمين، وتقديم كل المستندات مثل التصميم والشهادة الصحية وتصميمات وحدات الطعام المتنقلة.

توفير فرص عمل

وواصل المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، :" هدفنا الأساسي توفير فرص عمل للمواطن غير القادر على شراء المحل".