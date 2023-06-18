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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز أكتوبر الجديدة ينفذ القرار الوزاري لإزالة واسترداد التعديات المقامة على 34 فدان

صدى البلد

صرح المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة ، بأنه تم صباح اليوم تنفيذ قرار الإزالة  من خلال الحملة المكبرة من إدارات التنمية والأمن برئاسة المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبحضور المهندس أيمن صبحي راشد نائب رئيس الجهاز، وبتأمين من شرطة التعمير. 

وذلك في ضوء توجيهات  الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذاً للقرار الوزاري رقم ١٤٥ لإزالة التعديات المقامة على مساحة ٣٤ فدان داخل حدود مدينة ٦ أكتوبر الجديدة.

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وأوضح رئيس الجهاز، أن التعديات في حدود الأراضي والمساحات المملوكة لجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة طبقا للقرارات الجمهورية المحدده لحدود المدينة، وأن التعديات بلغت مساحة ٣٤ فدان والمتمثلة في وجود زراعات ومعدات ثقيلة لتسوية الأراضي واستصلاحها تمهيداً لزراعتها بدون سند قانوني .

وأضاف رئيس الجهاز ، أن قيمة الأراضي المستردة تقدر قيمتها ب ٤٠٠ مليون جنيها ، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

شارك في الحملة كلا من أحمد سليم مدير إدارة الامن بالجهاز ، والمهندس محمد حسين رئيس الأحياء والمقدم مصطفى عابد مباحث التعمير ، والمقدم آمين يوسف والمقدم هشام حسن شرطة التعمير . 

أكتوبر الجديدة عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية

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