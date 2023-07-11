Mission Impossible.. توم كروز ما بين إتمام مهمته وتعريض أحبائه للخطر

عشاق سلسلة أفلام على وشك مشاهدة النجم الهوليودي توم كروز يسقط من أعلى جرف على دراجة نارية في مهمة جديدة مليئة بالأكشن والمغامرة، انطلق فيلم Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Part One في دور العرض المصرية بداية من 9 يوليو 2023، من خلال Fourstar Films.









هذه هي المرة الأولى التي تنقسم فيها مهمة من سلسلة Mission: Impossible على فيلمين، وهو ما سيحدث بسبب تعقد التقلبات الدرامية في القصة، يقول كروز "حجم هذين الفيلمين ملحمي بكل معنى الكلمة"، ويشرح المخرج كريستوفر ماكوري "كنا نعلم أنه إذا كنا سنقوم بمغامرة كبرى بإصدار القصة في جزئين، فيجب على هذه المهمة أن تتفوق على الأجزاء السابقة بالكامل، هذا هو المستوى الذي نطمح إليه".



تدور أحداث الجزء الأول MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING حول إيثان هانت (توم كروز) الذي ينطلق هو وفريقه في مهمة محفوفة بالمخاطر لإنقاذ البشرية من سلاح مرعب جديد قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل الأشخاص الخطأ، في هذه المهمة عليه أن يتخذ القرار الصعب بالاختيار بين أحبائه أو نجاح المهمة.



بجانب توم كروز، يعود نجوم من الأجزاء السابقة لتمثيل أدوارهم في الفيلم، بما في ذلك فريق المهمة المستحيلة سيمون بيج وفينج رامس وهايلي أتويل، مع ريبيكا فيرجسون، هنري تشيرني، فانيسا كيربي وفريدريك شميدت، تحت قيادة المخرج كريستوفر ماكوري الذي قدم سابقاً فيلمين ضمن السلسلة ويعد هذا فيلمه الرابع مع توم كروز كمخرج، بجانب مشاركته في كتابة السيناريو مع بروس جيل وإريك يندرسن.



ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة Fourstar، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.