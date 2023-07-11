مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية.. برلماني: الأطفال هم المستقبل ويجب حمايتهم

كشفت النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية.

وقالت أميرة العادلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" ملف حماية الأاطفال من مخاطر الانترنت أمر في غاية الأهمية ".

وأضافت اميرة العادلي:" الأطفال هم مستقبل الدولة المصرية ويجب حمايتهم من مخاطر الانترنت والألعاب الإلكترونية ".

وتابعت أميرة العادلي :" كافة الأطفال أصبحوا يتعاملون مع شكبة الانترنت والتكنولوجيا بشكل يومي ويجب حمايتهم من أي مخاطر تتواجد على الانترنت ".

وأكملت أميرة العادلي :" من مخاطر الانترنت التأثير بشكل نفسي أو جسدي على الطفل ويجب التوعية بكيفية استخدام الانترنت والاستخدام الأمن للانترنت والألعاب الإلكترونية".