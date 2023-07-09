فرنسا تحظر بيع وتداول الألعاب النارية خلال عطلة عيد الباستيل

حظرت فرنسا بيع وحيازة ونقل الألعاب النارية خلال عطلة عيد الباستيل الأسبوع المقبل وسط مخاوف من تجدد أعمال الشغب.

تم تصوير المتظاهرين وهم يطلقون الألعاب النارية خلال موجة أعمال الشغب العنيفة التي اجتاحت البلاد في أعقاب إطلاق شرطي النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا في أواخر يونيو.

'من أجل منع خطر الاضطرابات العامة الخطيرة خلال احتفالات 14 يوليو ، يُحظر بيع وحمل ونقل واستخدام الأدوات النارية والألعاب النارية في جميع أنحاء فرنسا حتى 15 يوليو' ، وفقًا للمرسوم المنشور في الحكومة الفرنسية الرسمية مجلة يوم الاحد.

يتم الاحتفال بيوم الباستيل ، وهو اليوم الوطني لفرنسا ، سنويًا في 14 يوليو مع عروض الألعاب النارية الرائعة التي يتم تنظيمها في جميع أنحاء البلاد.

المرسوم ، الذي دخل حيز التنفيذ على الفور ، لا ينطبق على المهنيين أو المناطق المحلية التي تنظم عروض الألعاب النارية في العطلة.

كانت رئيسة الوزراء الفرنسية ، إليزابيث بورن ، قد وعدت 'بإجراءات ضخمة لحماية الشعب الفرنسي' خلال الفترة من 13 إلى 14 يوليو ، والتي وصفتها بـ 'الأيام الحساسة' في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان ، نشرت أمس السبت.

في المقابلة نفسها ، أكد بورن أن الحكومة الفرنسية تدرس تغريم آباء القصر المتورطين في أعمال شغب ، وفقًا لشبكة CNN التابعة لـ BFMTV.

يوم الثلاثاء ، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض 'نوع من الحد الأدنى من التعريفة الجمركية من أول عمل غبي' على آباء القصر ، وفقًا لشركة BFMTV التابعة لشبكة CNN.

قال بورن لصحيفة لو باريزيان إن الحكومة تدرس الإجراء وهي مستعدة 'لتطوير القانون' إذا لزم الأمر ، وفقًا لـ BFMTV.

'اليوم ، عندما يرتكب شخص بالغ فعلاً من هذا القبيل ، يمكننا أن نلجأ إليه من خلال غرامة ثابتة. إنه سريع وفعال. هذا غير ممكن للقصر. ومن ثم ، فإننا بصدد وضع حكم يسمح بذلك ، 'قال بورن.