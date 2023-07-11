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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حزب مستقبل وطن ينظم العديد من الفعاليات بالإسكندرية

ندوات بحزب مستقبل
ندوات بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظة الإسكندرية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع السكندري والمواطنين، إيمانًا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.
وتم تنظيم مجموعة ندوات توعوية وتثقيفية، نظمت أمانة المنتزة أول، ندوة بعنوان "أخلاقيات العمل" وندوة أخرى بعنوان "ادارة الوقت ومهارات الاتصال"، وقامت أمانة قسم رمل ثانى ندوة توعية بعنوان "الأمن السيبراني والتواصل الاجتماعي ومخاطره".

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ونظمت أمانة الرمل أول ندوة بعنوان "متطلبات المرحلة القادمة طبقا لتعليمات وتكليفات الحزب"، كما نظمت أمانة برج العرب ندوة بعنوان "البداية الصحيحه لتعليم الاطفال اللغة الإنجليزية".
كما نظم الحزب مجموعة من الفعاليات الميدانية، حيث قامت أمانة برج العرب، بتوزيع المطهرات على الأماكن الحيوية، علاوة على عقد عددًا من الاجتماعات التنظيمية، وعقدت أمانة اللبان اجتماع تنظيمى.

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