حزب مستقبل وطن ينظم العديد من الفعاليات بالإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظة الإسكندرية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع السكندري والمواطنين، إيمانًا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وتم تنظيم مجموعة ندوات توعوية وتثقيفية، نظمت أمانة المنتزة أول، ندوة بعنوان "أخلاقيات العمل" وندوة أخرى بعنوان "ادارة الوقت ومهارات الاتصال"، وقامت أمانة قسم رمل ثانى ندوة توعية بعنوان "الأمن السيبراني والتواصل الاجتماعي ومخاطره".

ونظمت أمانة الرمل أول ندوة بعنوان "متطلبات المرحلة القادمة طبقا لتعليمات وتكليفات الحزب"، كما نظمت أمانة برج العرب ندوة بعنوان "البداية الصحيحه لتعليم الاطفال اللغة الإنجليزية".

كما نظم الحزب مجموعة من الفعاليات الميدانية، حيث قامت أمانة برج العرب، بتوزيع المطهرات على الأماكن الحيوية، علاوة على عقد عددًا من الاجتماعات التنظيمية، وعقدت أمانة اللبان اجتماع تنظيمى.