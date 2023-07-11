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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أنا والميدان.. إصدار جديد ليوميات لنا شاهين خلال ثورة يونيو

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن دار الفينيق للنشر والتوزيع، كتاب أنا والميدان "يوميات"، تأليف: الإعلامية لنا شاهين.

وتقول المرلفة: هذا الكتاب، تغطية أحداث ثورة يونيو في مصر تجربة شخصية لم أختر خوض غمارها بمحض إرادتي؛ ولكني كنت راغبة فيها وبشدة، وأيضا،ً استمتعت بها، وأفدت منها رغم كل منعطفاتها الحادة والخطرة والمؤلمة في بعض الأحيان. 

أيام معدودات من عمر الزمان أمضيتها في ميدان التحرير، لكنها في عمري أنا شكلت دهراً كاملاً عشت فيه عالماً آخر، وجربت دنيا غير الدنيا التي اعتدتها في قطاع غزة، وإن كان القاسم المشترك في كل ذلك هو عملي الإعلامي، وكوني من رعية صاحبة الجلالة مهنة المتاعب.


لماذا كتبت "أنا والميدان"؟ سؤال قد يطرحه الكثيرون وبحزمة مختلفة من الصياغات، مبتداها التساؤل الاستفهامي، وأوسطها تساؤل المندهش المستغرب، ومنتهاها لماذا الآن. وبصفتي الممثلة الشرعية والوحيدة للنا شاهين، دعوني أحاول الإجابة على هذا السؤال بكل الحرص على لملمة جوانبه ومن كل زوايا طرحه حسنة النية كانت أم سيئة.


لم أكتب "أنا والميدان" وإنما هو الذي كتبني بعد أن تملكني؛ فقررت أن أفتح قلبي وعقلي للقارئ في زمن شهد اختلاط الحابل بالنابل من المواقف والمشاعر اختلاط ماء بماء؛ ليرى بأم عينه ما قد سطرته أحداث الميدان على كل خلية من خلايا جسدي من حب مصر، ومن قبله ومن بعده حب فلسطين.

دار الفينيق للنشر كتاب أنا والميدان يوميات الإعلامية لنا شاهين أحداث ثورة يونيو

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