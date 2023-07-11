حدث ليلا| ظهور صادم للفنان إيمان البحر درويش .. وقرار بـ إيقاف ديانج 6 أشهر

ينشر موقع “صدى البلد”، تقريرا عن أبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها ظهور صادم للفنان إيمان البحر درويش ، وموعد انتخابات رئيس نادي الزمالك .

ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

نشرت “أمنية”، ابنة الفنان إيمان البحر درويش، صورة صادمة له، تظهر تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وظهر إيمان البحر درويش، وقد فقد شعره والكثير من وزنه، وبملامح متغيرة للغاية.



موعد انتخابات الزمالك لاختيار رئيس للنادي ونائبه

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس ونائب، على المنصبين الشاغرين، بعد عزل المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، واستقالة اللواء مصطفى هدهود نائب الرئيس.



لا تعايرني ولا أعايرك.. تعليق مثير من محامي كهربا على إيقاف القيد بالزمالك

علق أشرف عبد العزيز محامي كهربا علي قرار ايقاف القيد في الزمالك لحين دفع مستحقات سيررتنج لشبونة .

الفيفا يقرر إيقاف ديانج 6 شهور بسبب مستحقات وكيله

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن إيقاف المالي أليو ديانج نجم وسط النادي الاهلي، لمدة 6 شهور قادمة بسبب مستحقات وكيل أعماله.

بعد الإفراج عن الأعلاف .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبط اليوم

تباينت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق ، حيث انخفضت أسعار الدواجن البيضاء فى المزرعة لتسجل 66 جنيهًا بدلا من 69 جنيهًا، فى حين ارتفعت أسعار الدواجن الساسو ليصل سعر الكيلو إلي 100 جنيهًا بعد أن كان سعرها 85 جنيهًا

الضربة القاضية لـ إيلون ماسك.. هروب مشاهير العالم من تويتر إلى ثريدز

تتلقى منصة التدوينات الشهيرة صفعة قوية بعد أن تركت أسماء كبيرة ومشاهير منصة "تويتر " لصالح منصة مارك زوكربيرج الجديدة"ثريدز".