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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد الإفراج عن الأعلاف .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبط اليوم

صدى البلد

تباينت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق ، حيث انخفضت أسعار الدواجن البيضاء فى المزرعة لتسجل 66 جنيهًا بدلا من 69 جنيهًا،  فى حين ارتفعت أسعار الدواجن الساسو ليصل سعر الكيلو إلي 100 جنيهًا بعد أن كان سعرها 85 جنيهًا 

 

أسعار الدواجن اليوم 

 

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 66 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها، وسجل سعر الدواجن الأمهات 58 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 100 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 95 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 100. 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 75 و81 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 35 و 60جنيها.
 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 170 ل 180 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

 

أسعار البط

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 65 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 55 إلى 60 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 88 إلى 90 جنيها

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا
 

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 115 جنيها بعدما وصل سعرها إلى 118 جنيها خلال الأسبوع الماضي.

 كما سجلت كرتونة البيض البلدي 118 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 120 جنيهًا منذ يومين .

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 110 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 118 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها.

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي ، وذلك تنفيذا لتوجيهات د، مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.


واضاف "القصير" انه خلال الفترة من 23/6/2023 حتى 6/7/2023 تم الإفراج  عن 185 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار.


وأضاف ان الإفراج شمل  107 ألف طن من الذرة  بحوالي 39 مليون دولار وحوالي 78 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 59 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 2مليون دولار ، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 6 يوليو 2023)    6.5 مليون طن منهم 4.5 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3 مليار دولار.

 

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