قبل ساعات من قمة الناتو.. روسيا تستعرض عضلاتها في العاصمة الأوكرانية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وجهت ضربة جوية لكييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك قبل ساعات فقط من بدء قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا لمواجهة التهديدات الأمنية الروسية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو في منشور على تيليجرام "العدو هاجم كييف من الجو للمرة الثانية هذا الشهر".

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع طائرات "شاهد" المسيرة الإيرانية التي أطلقتها روسيا قبل أن تصل إلى أهدافها.

ولم ترد معلومات بعد عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن صفارات الإنذار من الغارات الجوية فوق كييف دوت لمدة ساعة، ولأكثر من ساعة في أجزاء أخرى من شرق أوكرانيا.

وسمع شهود من رويترز في كييف دوي انفجارات تشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوي التي تعترض الأهداف خلال ضربة جوية.

ومن المتوقع أن تهيمن الحرب الروسية على أوكرانيا على قمة فيلنيوس، التي تبدأ اليوم الثلاثاء، إذ من المقرر أن يوافق القادة على أول خطط دفاع شاملة لحلف الأطلسي منذ نهاية الحرب الباردة في مواجهة أي هجوم روسي.

ووبخت روسيا حلف الأطلسي وقوته الرئيسية، الولايات المتحدة، بسبب دعمهما لأوكرانيا وحذرت من أن عضوية كييف المحتملة في الحلف ستُقابل برد فعل "واضح وحازم".

وتسببت الحرب الروسية لأوكرانيا، التي مضى عليها 503 أيام دون نهاية تلوح في الأفق، في مقتل آلاف الأشخاص وتشريد الملايين وتحويل العديد من المدن في شرق أوكرانيا وجنوبها إلى أنقاض.

