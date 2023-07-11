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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حظه أقل من موهبته.. رسالة مثيرة من فرج عامر عن تريزيجيه

تريزيجيه
تريزيجيه

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة إلي محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: “محمود حسن تريزيجية لاعب نموذج في كل تصرفاته مقاتل في الملعب محترم خارج الملعب قمة الانتماء ، حظه أقل من موهبته”.

وكشفت تقارير صحفية، عن رغبة النادي الأهلي في استعادة لاعبه محمود حسن تريزيجيه، من صفوف فريق طرابزون سبور التركي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “61medya” التركية فإن طرابزون أصبح مُنفتحًا على فكرة رحيل تريزيجيه، خاصة بعد تلقى عدة عروض قوية فى وقتٍ سابق، أبرزها رغبة الأهلي في استعادة تريزيجيه بعد 8 سنوات من رحيله إلى أوروبا.

وأشارت إلى أن طرابزون سبور التركي قد حدّد الجزائري يوسف البلايلي، بديلاً لـ تريزيجيه في حال تأكد رحيله في الصيف الجاري.

تريزيجيه إلى الأهلي

وأوضحت أنه في حالة الحصول على خدمات يوسف البلايلي سيتم السماح للاعب تريزيجيه بالرحيل في الصيف.

 

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