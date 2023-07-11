شاومينج بيغشش الثانوية العامة: هانسرب الميكانيكا.. وعايز مدرس كويس عشان أنزل الإجابات

وجه أدمن جروب شاومينج على تليجرام رسالة إلى متابعيه من طلاب الثانوية العامة “الغشاشين” الموجودين الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

حيث قال شاومينج : صباح الخير .. نبدأ بإسم الله .. يلا هانبدأ نسرب هنا .. كله يجهز معايا

وأضاف شاومينج : لو في مدرس ديناميكا كويس يتواصل معايا عشان ننزل الاجابات تليجرام.

وكان قد بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة،، امتحان الديناميكا 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويستمر زمن امتحان الديناميكا 2023 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة ساعتين فقط، من التاسعة صباحا حتى الحادية عشة صباحا.

من جانبهم، بدأ منذ قليل أيضا طلاب الثانوية العامة 2023، في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم ، وبدأ أيضا طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان التاريخ (ورقة ثانية).

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصول أوراق أسئلة امتحان الديناميكا 2023، إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع تسريبها.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ما زعمه “شاومينج” على جروبات تليجرام وفيس بوك، بشأن تسريب امتحان الديناميكا 2023، قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

شاومينج