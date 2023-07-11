التعليم : امتحان ديناميكا الثانوية العامة “ما اتسربش” قبل توزيعه باللجان

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن غرفة عمليات الثانوية العامة رصدت عددا من الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لـ امتحان الديناميكا 2023 قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن جميع الصور التي تم تداولها على انها “امتحان الديناميكا 2023” قبل توزيعه في اللجان وقبل بداية انطلاق امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) صباح اليوم، تعود لامتحان العام الماضي وليس لها أي صلة بإمتحان اليوم ، مؤكدا عدم تسريب امتحان الديناميكا 2023 قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

ويؤدي الان طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، امتحان الديناميكا 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويستمر زمن امتحان الديناميكا 2023 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة ساعتين فقط، من التاسعة صباحا حتى الحادية عشة صباحا.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023، في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم ، ويؤدي أيضا طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان التاريخ (ورقة ثانية).

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصول أوراق أسئلة امتحان الديناميكا 2023، إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع تسريبها.